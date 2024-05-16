أعلن اليوم عن إنشاء المرصد الوطني للتبرع بالدم والبلازما في إيطاليا، والذي تم تقديمه خلال فعاليات بروما، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات والرأي العام حول قضية نقص الدم.

و تكتسب مسألة نقص الدم أهمية متزايدة ليس فقط في قطاع الرعاية الصحية، في الحالات العديدة التي قد تكون فيها الرعاية الطبية الجراحية العادية غير كافية، ولكن أيضًا في الحالات الاستثنائية مثل الزلازل أو الكوارث أو الحوادث، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وكشفت الفعاليات أنه: على الرغم من أنه يمكن اعتبار إيطاليا مكتفية ذاتيًا في إنتاج الدم في الوقت الحالي، إلا أن هذا الاكتفاء الذاتي سيكون في المستقبل هدفه تقليل الاعتماد على الدول الأخرى وما يترتب على ذلك من حاجة إلى الواردات.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للدم أنه في عام 2023 وصل مؤشر إنتاج خلايا الدم الحمراء 42,8 وحدة لكل 1000 نسمة، متجاوزة بذلك القيمة البالغة 40 وحدة لكل 1000 نسمة لضمان هذا الاكتفاء الذاتي.