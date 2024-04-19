أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه فيما يتعلق بتطور الحالة الوبائية الفيروس كورونا (كوفيد-19)، تم تسجيل خلال الأسبوع الماضي تسجيل 538 حالة إيجابية جديدة بتباين -16.7% مقارنة بالأسبوع السابق ( 646).

وكانت هناك 9 وفيات بتباين -40% مقارنة بالأسبوع السابق (15)، فيما تم إجراء 107,539 مسحة بتباين -9.8% مقارنة بالأسبوع السابق (119,189)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. وكان معدل الإيجابية 0.5% دون تغيير عن الأسبوع السابق (0.5%).