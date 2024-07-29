كشفت تقديرات مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (ايستات) أنه في يونيو، بالنسبة للتجارة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، انخفضت التدفقات، أكبر بالنسبة للواردات (-3.5%) مقارنة بالصادرات (-0.8%).

ويتعلق الانكماش الشهري في الصادرات بجميع المجموعات الصناعية الرئيسية، باستثناء السلع الرأسمالية (+5.9%)، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات السلع الاستهلاكية المعمرة (-18.5%) والطاقة (-17.8%) والسلع الوسيطة (-18.5%).

وعلى جانب الواردات، باستثناء السلع الاستهلاكية المعمرة (+0.6%)، هناك تخفيضات اقتصادية واسعة النطاق، أكبرها بالنسبة للطاقة (-8.3%) والسلع الوسيطة (-3.3%).

وفي الربع الثاني، مقارنة بالفصل السابق، سجلت الصادرات نموا متواضعا (+0.2%)، وهو مزيج من الديناميكيات المتباينة حسب التجمع.

وارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية (+4.6%) والسلع الوسيطة (+2.2%)، في حين انخفضت صادرات السلع الرأسمالية (-3.1%) والطاقة (-25.5%).

وفي الفترة نفسها، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 2.6%، يشمل جميع الفئات، باستثناء الطاقة (-4.0%)، وأكثر وضوحا بالنسبة للسلع الاستهلاكية (+6.3%).