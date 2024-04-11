أظهرت تقديرات مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (إيستات) في فبراير أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا ارتفع بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر يناير.

وفي المتوسط ​​خلال الربع من ديسمبر إلى فبراير، كان هناك انخفاض في مستوى الإنتاج بنسبة 0.7٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ويظهر المؤشر الشهري المعدل موسمياً زيادة دورية مستدامة للسلع الرأسمالية (+3.5%) وثباتاً كبيراً للسلع الوسيطة (+0.1%) مع انخفاض في السلع الاستهلاكية (-0.8%) والطاقة (-2.0%)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وانخفض المؤشر العام في فبراير من حيث الاتجاه بنسبة 3.1٪ (كانت أيام العمل التقويمية 21 مقارنة بـ 20 في فبراير 2023) مع اتجاه للزيادة فقط بالنسبة للسلع الرأسمالية (+1.7%) فيما انخفظت السلع الوسيطة (-2.1%)، وإلى حد كبير، الطاقة (-4.2%) والسلع الاستهلاكية (-5.3%).

وكانت قطاعات النشاط الاقتصادي التي سجلت أكبر الزيادات هي صناعة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة (+17.2%)، والصناعات التحويلية الأخرى (+2.5%) وتصنيع المعدات الكهربائية (+1.7%).