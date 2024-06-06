خفض مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة المرجعية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد 9 أشهر بقيت فيها دون تغيير.

ومنذ اجتماع مجلس المحافظين في سبتمبر 2023، انخفض التضخم بأكثر من 2.5 نقطة مئوية وتحسنت التوقعات بشكل كبير.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن التضخم الأساسي انخفض أيضًا، الأمر الذي عزز علامات ضعف ضغوط الأسعار.

و ساهم كبح الطلب وضمان بقاء توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد في تباطؤ الأسعار بشكل كبير.

ودعا البنك المركزي الأوروبي إلى الحيطة والحذر، ورغم التقدم الذي تم إحرازه فإن الضغوط الداخلية القوية المفروضة على الأسعار تظل قائمة، ومن المرجح أن يظل التضخم أعلى من هدف 2% حتى العام المقبل.