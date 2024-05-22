انتهى عصر مؤسسة سونينج في نادي الإنتر انتهى، وانتقل نادي النيرازوري إلى شركة أوكتري كابيتال الإمريكية.

ومنذ 22 مايو 2024، أصبحت الصناديق التي تديرها شركة أوكتري كابيتال مملوكة لشركة Internazionale Milano وذلك بعد الفشل في سداد القرض لمدة ثلاث سنوات الممنوحة من قبل أوكتري كابيتال للشركات القابضة للإنتر، والذي انتهى في 21 مايو برصيد إجمالي يقارب 395 مليون يورو.

وقالت أوكتري إنه في مايو 2021، مع استعداد إنتر لتسجيل خسائر مالية قياسية للسنة المالية 2020/2021، زودت أوكتري الشركات القابضة التابعة للإنتر بالموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي للنادي والاستمرار في العمل، مع ضمان أيضًا دفع رواتب اللاعبين والموظفين.

وفي السنوات الثلاث التالية، فاز إنتر بكأس إيطاليا الثامنة والتاسعة، وحصل على كأس السوبر السادسة والسابعة والثامنة، وحصل على السكوديتو العشرين والنجم الثاني التاريخي، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لصالح الفريق.

وقالت تقارير ان الملكية الجديدة مخصصة لتحقيق أفضل نتيجة لازدهار إنتر على المدى الطويل، مع التركيز الأولي على الاستقرار التشغيلي والمالي للنادي وأصحاب المصلحة.

ويحظى أوكتري باحترام كبير لتاريخ إنتر، وشغف اللاعبين، وولاء مشجعي إنتر، كما أنه يكن اهتمامًا كبيرًا بالدور المهم الذي يلعبه النادي تجاه مدينة ميلانو بإيطاليا والعالم.