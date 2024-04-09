انتخب مجلس الاتحاد الإيطالي لعمال الزراعة والأغذية و اتحاد العمال الإيطالي الوطني، بالإجماع، إنريكا ماموكاري لمنصب الأمين العام للمنظمة النقابية التي يقودها منذ عام 1995 ستيفانو مانتيجازا الذي قرر الاستقالة. و شارك الأمين العام لاتحاد العمال، بييرباولو بومباردييري، في أعمال المجلس.

وتتمتع ماموكاري، الأمينة العامة السابقة لاتحاد الزراعة والأغذية، بخبرة نقابية طويلة بدأت في التسعينيات كقائدة للرابطة في جينزانو.

وتوجهت ماموكاري بالشكر إلى المجلس الوطني على منحها الثقة، متعهدة بمواصلة المسار الذي يتبعه الاتحاد والنضال بشغف وتصميم من أجل حماية حقوق العمال و نمو قطاع الأغذية الزراعية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.