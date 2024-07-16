أعيد انتخاب روبرتا ميتسولا، بأغلبية 562 صوتا، في الجلسة العامة المنعقدة في ستراسبورغ كرئيسة للبرلمان الأوروبي بالأغلبية المطلقة من الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وستتولى النائبة المالطية رئاسة البرلمان الأوروبي خلال العامين ونصف المقبلين.

وحصلت المرشحة الرئاسية الأخرى، إيرين مونتيرو، على 61 صوتا.

وعبرت ميتسولا، التي كانت تتحدث مباشرة بعد إعادة انتخابها عن القناعة بأن أوروبا للجميع.

وشددت على ضرورة الإعتراف بنضال الكثيرين الذين ناضلوا من أجل المثل العليا التي نعتبرها في بعض الأحيان أمرا مفروغا منه.