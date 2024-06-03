اليابان تعرب عن تقديرها لجهود المغرب بشأن الصحراء

Mandatory Credit: Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto/Shutterstock (14463827e) Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko is posing for a photo while touring Kathmandu Durbar Square, a UNESCO World Heritage Site in Kathmandu, Nepal, on May 5, 2024. Kamikawa Yoko is the fourth Japanese foreign minister to visit the Himalayan Nation since the two nations established diplomatic relations in September 1956. Japanese Minister For Foreign Affairs, Kamikawa Yoko In Nepal, Kathmandu - 05 May 2024

أعربت اليابان عن “تقديرها للجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب” في إطار مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء.

وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، بطوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وفقاً لوزارة الخارجية اليابانية.

وانطلاقا من موقف اليابان “الثابت”، أشارت كاميكاوا إلى “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها يوم 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة”، مبرزا “الجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب للمضي قدما بالمسار نحو حل قضية الصحراء الغربية”. ورحب بوريطة، الذي يزور اليابان، بموقف طوكيو.

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