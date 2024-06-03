أعربت اليابان عن “تقديرها للجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب” في إطار مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء.

وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، بطوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وفقاً لوزارة الخارجية اليابانية.

وانطلاقا من موقف اليابان “الثابت”، أشارت كاميكاوا إلى “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها يوم 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة”، مبرزا “الجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب للمضي قدما بالمسار نحو حل قضية الصحراء الغربية”. ورحب بوريطة، الذي يزور اليابان، بموقف طوكيو.