عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن “امتنان” بلاده لعاهل المغرب الملك محمد السادس لمساهمات بلاده الإنسانية في غزة، مشددا على أهمية دعم المغرب لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن “للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وجاء ذلك في أعقاب اتصال هاتفي بين بلينكن ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان صحفي. وأكد بلينكن على أهمية دعم المغرب لمقترح الرئيس بايدن، مشيراً إلى أنه وسيلة لبناء منطقة شرق أوسط أكثر تكاملا و سلما واستقرار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار بلينكن إلى أن المقترح سيحقق فوائد كبيرة للفلسطينيين والإسرائيليين، حيث سيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وعودة النازحين إلى مناطق غزة، بالإضافة لبدء جهود إعادة الإعمار الدولية.

وجاء البيان الأمريكي بعد ساعات من تصريح وزارة الخارجية المغربية الذي أكد دعم خطة بايدن لإرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق المدمرة.

يذكر أن المغرب كان أول بلد يقدم، عن طريق البر، مساعدات إنسانية مباشرة إلى الفلسطينيين في غزة والقدس منذ اندلاع الأعمال العدائية المسلحة في قطاع غزة.