حذرت المفوضية الأوروبية مالطا رسميًا من العجز المفرط في ميزانيتها.

ودعت المفوضية الأوروبية مالطا إلى إنهاء دعم الطاقة واتخاذ تدابير أخرى لمعالجة النقص الحاد في المهارات وعدم تطابقها، وتخفيف الازدحام المروري وزيادة الطاقة المتجددة.

و صدرت تحذيرات بشأن عجز الميزانية ضد بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر وبولندا وسلوفاكيا. واتهمت رومانيا بعدم الاستجابة للتحذيرات السابقة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه في ضوء هذا التقييم، وبعد النظر في رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، تعتزم المفوضية أن تقترح على المجلس فتح إجراءات العجز المفرط لهذه الدول الأعضاء في يوليو 2024.

وقال المفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان إن التحديات الهيكلية طويلة الأمد تعيق القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.

وعبر عن تطلعه إلى تلقي خطط هيكلية مالية وطنية من الدول الأعضاء تقلل من الديون والعجز وتعكس توصيات اليوم.

وحدد الاتحاد الأوروبي الهدف للدول الأعضاء المتمثل في إبقاء عجزها السنوي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الدين في حدود 60% من الناتج.