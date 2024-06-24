أمر ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإطلاق عملية إنسانية لتوجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن هذه المساعدات، التي أمر بها الملك، تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، و أدوية أساسية، مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين، و للأطفال صغار السن.

وتكفل الملك، بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص.

وسيتم إيصال المساعدات المغربية عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من الملك في شهر رمضان.

وتؤكد العمليات الإنسانية واسعة النطاق الالتزام الفعلي لملك المغرب للقضية الفلسطينية.