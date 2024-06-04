أعلن المغرب، اليوم، دعمه للمقترح الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

ويعتبر المغرب أول دولة عربية وإسلامية تؤيد الاقتراح الأمريكي.

وجاء في البيان، أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، الذي يترأس لجنة القدس، تؤكد على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى تعزيز إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذلك إعادة إعمار المناطق المدمرة.

ويأمل المغرب أن تنضم مختلف الأطراف المعنية إلى هذه المبادرة وأن تلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها.

واعتبر المغرب أن السلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب حتما حل الدولتين مع دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.