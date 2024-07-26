أفادت صحيفة L’Économiste، أن المنصة المغربية، بفضل مصانعها Renault-Dacia في الدار البيضاء وطنجة، أو حتى Stellantis في القنيطرة (بيجو، سيتروين، فيات أوبل، إلخ)، أصبحت أكبر قاعدة إنتاج للسيارات في عام 2024.

وبحسب المحللين في شركة Fitch Solutions، من المتوقع أن يصل إنتاج السيارات (سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة) إلى ما يقل قليلاً عن 614000 وحدة في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج السيارات في جنوب إفريقيا (سيارات الركاب والمركبات التجارية) إلى 591000 وحدة.

وفي عام 2023، أنتجت رينو ما يقرب من 382.661 سيارة في مصنعيها بالدار البيضاء وطنجة.

ويتمثل الهدف في الوصول إلى 500 ألف وحدة سنويا ابتداء من 2025.

أما شركة ستيلانتس المغرب التي تنتج 200 ألف سيارة كل 12 شهرا فالهدف هو الوصول إلى 450 ألف مركبة.