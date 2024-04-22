المشاركة بالتصويت في بازيليكاتا 37.74%

Abruzzo, Elezioni Regionali - Scrutinio (Teramo - 2024-03-10, Giampiero Marcocci) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

بمناسبة التصويت على تجديد الإدارة الإقليمية في بازيليكاتا، الساعة 11 مساءً، صوت 37.74% من الذين يحق لهم التصويت. وانخفض هذا الرقم مقارنة بـ 53.52٪ في عام 2019، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجاء التصويت كالتالي:

بازيليكاتا

الإقبال حتى الساعة 7 مساءً 682 من أصل 682 نسبة 37.74

ماتيرا

229 من 229 بنسبه 40.98

بوتينزا

453 من 453 بنسبة 36.31

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