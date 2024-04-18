التقى المستشار الإقليمي للزراعة، جيان فرانكو ساتا، اليوم، الجمعيات التجارية في كالياري الإيطالية لمناقشة ميثاق الرفاهية.

وقال ساتا إن يثاق من أجل الرفاه في الزراعة يبدأ من حالات الطوارئ الرئيسية، وهي مسؤوليات القطاع الزراعي، ولكن أيضًا إصلاح الوكالات التي تدور حول الزراعة و إعادة التفاوض بشأن السياسة الزراعية المشتركة، مع إدراج الأغنام والماعز في المساهمات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف أن المنافسة في السوق تقود إلى اتخاذ خيارات مختلفة تحتاج الوكالات التي تم إنشاؤها في عام 2006 فيهازإلى إعادة التنظيم للاستجابة للاحتياجات الجديدة للقطاع، معتبراً أن الأولوية الآن كسر هذه البيروقراطية.