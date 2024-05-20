تجذب استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال المشتركة لكأس العالم 2030، الشركات العالمية الحريصة على الاستثمار في المغرب.

وأطلق المغرب بمناسبة ذلك سلسلة من مشاريع البنية التحتية، حيث من المخطط تنفيذ أعمال رئيسية لتعزيز وتوسيع شبكات النقل البري والسكك الحديدية، وبناء الفنادق والبنية التحتية الرياضية.

وبالإضافة إلى إسبانيا وبعض الدول الأوروبية، أعربت العديد من الشركات الأخرى عن اهتمامها، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.

وتم إطلاق بعض المشاريع، مثل مشروع تحديث الملاعب التي ستستضيف أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية (كان 2025)، ومن ثم كأس العالم 2030، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

والأمر يسري كذلك على الملعب الكبير بطنجة، والمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، والمركب الرياضي بفاس، و ملعب بن سليمان الكبير المستقبلي، الذي يتسع لـ 115 ألف متفرج.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 يمكن أن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.7% سنويا العام المقبل.

وأضاف أن تنظيم هذين الحدثين العالميين سيكون له تأثير على المغرب في مجال التنمية الاقتصادية.

ويجذب تنظيم المسابقات الدولية الاستثمارات الأجنبية مع فوائد اقتصادية من حيث النمو والتوظيف والتنمية، الأمر الذي لن يشمل الملاعب فحسب، بل سيشجع تطوير سلسلة كاملة من البنى التحتية.