شوهدت طائرة أمريكية بدون طيار من طراز تريتون تراقب الساحل الليبي بالقرب من الخمس وطرابلس وزوارة.

وشاركت المعلومات رادارات عسكرية إيطالية في منشور على منصة “إكس”.

وبحسب بيانات الرادار، كانت الطائرة بدون طيار تقوم بدوريات في المناطق الساحلية، مما يسلط الضوء على عمليات المراقبة المستمرة في المنطقة.

ولا يزال الغرض الدقيق لمهمة الطائرة بدون طيار مجهولا، لكن مثل هذه الأنشطة ترتبط عموما بمراقبة الأمن البحري وجمع المعلومات الاستخبارية.

ويسلط وجود الطائرة الأمريكية بدون طيار الضوء على الاهتمام الدولي المستمر باستقرار وأمن ليبيا، خاصة في ضوء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في البلاد.

واستخدام الطائرات بدون طيار المتقدمة مثل تريتون، القادرة على القيام برحلات طويلة الأمد والمراقبة على ارتفاعات عالية، يعني استثمارًا كبيرًا في الحفاظ على الوعي فوق البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل الليبي.