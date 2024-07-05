المزيد من المراقبة الجوية الأمريكية على ليبيا

Handout photo dated May 14, 2012 shows an F/A-18C Hornet from the Wildcats of Strike Fighter Squadron (VFA) 131 launches from the Nimitz-class aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) in the Atlantic Ocean. The USS Dwight Eisenhower aircraft carrier has reportedly sailed north through the Red Sea toward Israel in a show of deterrence from the Biden administration. The carrier would be able to intercept missiles and drones fired by Iran. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Nathanael Miller via ABACAPRESS.COM

شوهدت طائرة أمريكية بدون طيار من طراز تريتون تراقب الساحل الليبي بالقرب من الخمس وطرابلس وزوارة.

وشاركت المعلومات رادارات عسكرية إيطالية في منشور على منصة “إكس”.

وبحسب بيانات الرادار، كانت الطائرة بدون طيار تقوم بدوريات في المناطق الساحلية، مما يسلط الضوء على عمليات المراقبة المستمرة في المنطقة.

ولا يزال الغرض الدقيق لمهمة الطائرة بدون طيار مجهولا، لكن مثل هذه الأنشطة ترتبط عموما بمراقبة الأمن البحري وجمع المعلومات الاستخبارية.

ويسلط وجود الطائرة الأمريكية بدون طيار الضوء على الاهتمام الدولي المستمر باستقرار وأمن ليبيا، خاصة في ضوء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في البلاد.

واستخدام الطائرات بدون طيار المتقدمة مثل تريتون، القادرة على القيام برحلات طويلة الأمد والمراقبة على ارتفاعات عالية، يعني استثمارًا كبيرًا في الحفاظ على الوعي فوق البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل الليبي.

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