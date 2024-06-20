أفاد البنك المركزي الأوروبي في النشرة الاقتصادية بتجاوز التعافي الذي سجله اقتصاد منطقة اليورو في أوائل عام 2024 المستويات التي توقعها خبراء البنك المركزي الأوروبي في توقعات مارس الماضي، وذلك بفضل الزخم الذي يوفره صافي التجارة وزيادة إنفاق الأسر.

وتوقع البنك أن يستمر النمو على المدى القصير، بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق.

ومن المتوقع أن يستمر الدخل الحقيقي المتاح في النمو وسط ديناميكيات قوية للأجور، مما يؤدي إلى زيادة الثقة تدريجيا وتحسين شروط التجارة، مما يؤدي إلى انتعاش يقوده الاستهلاك خلال عام 2024.

ويعكس الزخم في صافي التجارة في بداية العام جزئياً التقلبات التي أعقبت الانخفاض المؤقت في نهاية عام 2023.

كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب الأجنبي في النمو، مما يدعم التوسع في صادرات المنطقة. وعلى المدى المتوسط، سيخضع التأثير السلبي لتشديد السياسة النقدية في الماضي إلى انخفاض تدريجي وسيتم دعم النشاط من خلال التيسير المفترض لشروط التمويل، بما يتماشى مع توقعات السوق فيما يتعلق بالتطور المستقبلي لأسعار الفائدة.