انتخب المجلس الإقليمي سردينيا أعضاء المكتب الرئاسي، حيث اجتمعت الجمعية في الجلسة الثانية للهيئة التشريعية السابعة عشرة وأصدرت قرارًا بالمناصب الجديدة.

ونواب الرئيس هم جوزيبي فراو، عن الحزب الديمقراطي، بـ 35 صوتًا، وألدو سالاريس، عن حزب الإصلاحيون، بـ 22 صوتًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما انتخب المجلس إيمانويلي ماتا، عضو حركة خمس نجوم الإيطالية، أمينا للسر بأغلبية 26 صوتا.