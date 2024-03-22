أكد المجلس الأوروبي على الدعم القوي لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وشدد رؤساء دول وحكومات الاتحاد على ضرورة عدم انتصار روسيا مع تسريع وتكثيف تقديم كل المساعدات العسكرية اللازمة.

وعبر القادة عن عزم الاتحاد الأوروبي على زيادة قدراته الدفاعية الشاملة لمواجهة التهديدات والتحديات الجديدة. فيما أشار المجلس الأوروبي إلى ضرورة تحسين وصول صناعة الدفاع إلى التمويل العام والخاص، و دراسة جميع الخيارات المتاحة لتعبئة هذه الأموال، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجاء في بيان أن زيادة الاستعداد الدفاعي وتعزيز سيادة الاتحاد تتطلب بذل المزيد من الجهود، وفقًا لاختصاصات الدول الأعضاء.

ودعا المجلس الأوروبي المجلس والمفوضية إلى دراسة جميع الخيارات لحشد التمويل وتقديم تقرير عنها بحلول شهر يونيو. كما أن بنك الاستثمار الأوروبي مدعو أيضًا إلى تكييف سياسة الإقراض التي يتبعها مع صناعة الدفاع وتعريفه الحالي للسلع ذات الاستخدام المزدوج، مع الحفاظ على قدرته التمويلية.

ونص البيان على زيادة مرونة صناعة الدفاع الأوروبية وقدرتها على تطوير وإنتاج منتجات دفاعية مبتكرة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني وقابلية التبادل بالإضافة إلى ضمان توفرها للدول الأعضاء.

كما دعا إلى تحسين الاستجابة السريعة والكشف المبكر عن الاختناقات في سلاسل التوريد لسوق الدفاع والتأكد من أن تنظيمات الاتحاد الأوروبي لا تشكل عقبة أمام تطوير صناعة الدفاع الأوروبية.

ودعا المجلس الأوروبي، المجلس والممثل السامي والمفوضية إلى تسريع العمل بشأن الاتصالات المشتركة بشأن استراتيجية صناعة الدفاع الأوروبية و مواصلة العمل دون تأخير بشأن الاقتراح الخاص ببرنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية.