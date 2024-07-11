أكد وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، أن إيطاليا دولة رئيسية على مستويات متعددة بالنسبة لليبيا، وخاصة في ضوء منتدى الهجرة الذي يعقد في طرابلس في 17 يوليو.

وقال اللافي، في مقابلة مع وكالة إيطاليا برس للأنباء، إن الموقع الجغرافي لإيطاليا وتأثيرها في قضية الهجرة وعلاقتها مع ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، كلها عوامل تجعل المساهمة الإيطالية قضية مركزية.

وأكد اللافي أن الأمر لا يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي والفني في إطار التعاون الأمني، بل يتجاوز ما يمكن تقديمه من خلال الشراكة والتكامل الاقتصادي والتجاري والنهوض بالمشاريع التنموية الحيوية.

وكشف اللافي أن المنتدى الذي يعقد الأربعاء المقبل سيعمل على “تشكيل مجموعة عمل من الدول المشاركة والدول المهتمة للعمل على تنفيذ رؤية المنتدى المتمثلة في الانتقال من التوجهات الأحادية تجاه الأمن إلى التوجهات الشاملة للتنمية”.

وأوضح الوزير أن مجموعة العمل ستكون مسؤولة عن تحديد المجالات الاقتصادية الحيوية للتنمية في كل دولة وتحديد أدوات وأساليب التمويل.

وتشارك في المنتدى 11 دولة بهدف إيجاد حلول عملية لأزمة الهجرة، وهي إيطاليا ومالطا والنيجر وتشاد وإسبانيا واليونان و التشيك والسودان والجزائر وتونس وهولندا، بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وقال اللافي إن المبادرة تمثل رؤية استراتيجية حول قضية الهجرة بالتعاون مع الدول الأوروبية والإفريقية.