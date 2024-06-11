نفذت قوات الكارابينيري الإيطالية، بالتعاون مع جنود القيادة الإقليمية لريجيو كالابريا، 14 إجراءً احترازيًا، 7 منها في السجن، و4 تحت الإقامة الجبرية و3 مع الالتزام بالحضور إلى الشرطة القضائية.

وأصدرت محكمة ريجيو كالابريا هذه الإجراءات بناء على طلب مكتب المدعي العام المحلي.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى المشتبه بهم، الجرائم الانتخابية، والفساد بسبب فعل مخالف للواجبات الرسمية، والأكاذيب المادية والأيديولوجية التي يرتكبها الموظف العمومي في الوثائق العامة.

وبدوره، وثق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام – مديرية مكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب في ريجيو كالابريا، وجود عناصر خطيرة وثابتة تتعلق بالعمليات والأنشطة الإجرامية لعصابة أرانيتي.