كشفت الكاتبة صوفي كينسيلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم تشخيص إصابتها بسرطان الدماغ في أواخر عام 2022.

وقالت كينسيلا: أردت منذ فترة طويلة أن أشارككم تحديثًا صحيًا وكنت أنتظر القوة للقيام بذلك. في أواخر عام 2022، تم تشخيص إصابتي بالورم الأرومي الدبقي، وهو شكل من أشكال سرطان الدماغ العدواني. لم أشارك هذا من قبل لأنني أردت التأكد من أن أطفالي قادرون على الاستماع إلى الأخبار ومعالجتها بخصوصية والتكيف مع “الوضع الطبيعي الجديد”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت إلى تلقيها العلاج على يد فريق ممتاز في مستشفى جامعة كوليدج في لندن، وخضعت لعملية جراحية ناجحة وما تلاها من علاج إشعاعي وعلاج كيميائي، والذي لا يزال مستمرًا حتى الآن.