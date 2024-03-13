أجرت شرطة الولاية 21 عملية بحث في مقاطعات لومبارديا، في كومو ولودي ومونزا بريانزا وميلانو وبافيا وفاريزي، مما سمح بالقبض على 4 أشخاص في ارتكاب جريمة حيازة كمية كبيرة من المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وشخص ارتكب اعتداءات جنسية ضد فتاتين في مرحلة ما قبل المراهقة تربطهما روابط عائلية.

ووثقت العملية، قيام الأشخاص الخمسة المعتقلين بإنتاج مواد إباحية للأطفال عن طريق حث صغار السن، حتى في سن السابعة أو الثامنة، على القيام بأفعال جنسية عبر البث المباشر أو تصوير أنفسهم في أعمال جنسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وكشفت عمليات التفتيش للأجهزة التي عثر عليها بحوزة المشتبه بهم عن تفاصيل مثيرة للقلق فيما يتعلق بتورطهم في مشاركة مقاطع فيديو عبر الإنترنت تصور الاعتداء الجنسي على الأطفال الصغار، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة.

وأجرى التحقيق مركز عمليات الأمن السيبراني في ميلانو وأداره مكتب المدعي العام المحلي، من قبل المركز الوطني لمكافحة المواد الإباحية للأطفال عبر الإنترنت التابع لدائرة شرطة البريد والاتصالات، بعد تقرير في سياق التعاون الشرطي الدولي فيما يتعلق بالمستخدمين الإيطاليين المشاركين في احتجاز ونشر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على شبكة اجتماعية معروفة.