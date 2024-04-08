ألقت الشرطة الإيطالية، اليوم، القبض على مواطن من طاجيكستان، حيث كان يخضع لمذكرة اعتقال دولية “لانضمامه إلى صفوف تنظيم داعش والذهاب إلى سوريا للقتال في عام 2014”.

ويبدو أنه عضو نشط في تنظيم داعش، وهو مواطن طاجيكي، هارب، ولديه أسماء مستعارة، مع جنسيات وتواريخ ميلاد خاصة من دول أوزبكستان وقرغيزستان وأوكرانيا.

وهبط الرجل في مطار فيوميتشينو على متن رحلة من أيندهوفن (هولندا) الساعة 11.45 صباحًا اليوم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.