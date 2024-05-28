علق مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، على المقالات التي نشرت مؤخراً والتي تنسب إلى الحبر الأعظم حول مسألة دخول المثليين إلى المدرسة اللاهوتية.

وقال بروني: البابا لم يقصد أبدًا الإساءة أو التعبير عن نفسه بعبارات معادية للمثليين، وهو يعتذر لأولئك الذين شعروا بالإهانة من استخدام مصطلح أبلغ عنه الآخرون.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية مقطع من الحوار المغلق الذي أجراه البابا في 20 مايو مع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في قاعة بولس السادس.

وأوضح بروني أن البابا فرانسيس على علم بالمقالات التي نُشرت مؤخرًا بشأن محادثة خلف أبواب مغلقة مع أساقفة.

وتابع: هناك مكان للجميع في الكنيسة، للجميع! لا أحد عديم الفائدة، لا أحد غير ضروري، هناك مكان للجميع.