أعلن رجل الأعمال كمال الغريبي رئيس مجلس إدارة مجموعة ”جي كي اس دي” للاستثمار عن زيارته الرسمية هو وفريق المجموعة إلى كينيا للمشاركة في محادثات رفيعة المستوى مع شخصيات رئيسية في الحكومة والاقتصاد.

وأكد الغريبي على تطبيق انستجرام أن الاجتماعات المؤسسية الجارية مفيدة في تحديد مجالات التعاون المحتملة بين المجموعة وحكومة كينيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى الدور الذي لعبته كينيا في تغيير الطريقة التي تتم بها ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، وهي دولة يمكن القيام فيها بالاستثمارات في مجالات مثل الرعاية الصحية والطاقة الخضراء والهندسة المستدامة والتصميم والبناء التي تعود بالنفع على كل من الحكومات والشركات.

كما تطرق الغريبي إلى تطوير الزراعة المستدامة وصناعة الجلود التي تتمتع بهوامش نمو كبيرة أيضًا بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وشدد الغريبي على دعمه المستمر لمشاريع تحول الطاقة وتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية بأسعار معقولة والشراكات الشاملة والمنصفة، ليس فقط مع أفريقيا ولكن مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتابع: نحن على استعداد من هنا في كينيا لخدمة أفريقيا من خلال شراكات عادلة ومنصفة.