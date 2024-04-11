تم العثور على جثتي شخصين آخرين مفقودين في محطة كهرباء بارجي، ليرتفع عدد الضحايا بعد الانفجار الذي وقع مدينة سوفيانا إلى 5 أشخاص.
وسمح استقرار تدفق المياه في الأرضيات التي غمرتها المياه لرجال الإطفاء باستئناف العمليات. وتم العثور على الضحيتين في الطابق التاسع، ولم تُعرف هويتهما بعد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
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