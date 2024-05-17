عثر على جثة هامدة لرجل يبلغ من العمر 66 عامًا سقط من جسر صغير في كانتو في نهر سيرينزا الذي تضخم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الرجل مع اثنين من أصدقائه الذين تم إنقاذهم. وتقوم فرقة الإطفاء، بالتعاون مع المروحيات وفرق الغوص والطائرات بدون طيار، وأخصائيو الإنقاذ النهري، بانتشال الجثة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.