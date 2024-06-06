غادرت اليوم أول رحلة طيران مباشرة للخطوط الجوية الإيطالية الجوية إلى أكرا، الوجهة الأولى للشركة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك من روما فيوميتشينو.

وحضر حفل قص الشريط في المحطة E بمطار ليوناردو دا فينشي في فيوميتشينو، بييرفرانشيسكو كارينو، نائب الرئيس للمبيعات الدولية في الخطوط الجوية وإيفان باساتو، كبير مسؤولي الطيران في شركة مطارات روما و ميرين بينياه، سفيرة غانا لدى إيطاليا.

كما حضر الفعاليات المستشار ماريو بارتولي، رئيس مكتب بلدان وسط وغرب أفريقيا التابع للمديرية العامة للعولمة والقضايا العالمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و أسينزو فورتي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية والاتصالات في شركة ENAC ورافائيلو بيسيلي، مستشار التجارة والأسواق والأنشطة الإنتاجية في فيوميتشينو.

من جهتها، عبرت إميليانا ليموساني، الرئيس التجاري لشركة الخطوط الجوية والرئيس التنفيذي لشركة Volare ، عن الفخر باطلاق الرحلة المباشرة الجديدة بين روما وأكرا.

وقالت إن إطلاق الرحلة، وهي الرابط المباشر الوحيد بين إيطاليا وغانا، تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للشركة. وأضافت أنها أول رحلة جديدة في موسم الصيف الحالي نحو القارة الأفريقية، وهي سوق ذات إمكانات كبيرة.

من جانبه، صرح إيفان باساتو، كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما بأن الخطوة تمثل تطورًا مهمًا للغاية في شبكة الاتصالات المباشرة بين روما والقارة الإفريقية.

وأضاف: يسعدنا أن نرحب برحلة الخطوط الجوية من إيطاليا إلى أكرا، عاصمة غانا وأكثر مدنها اكتظاظًا بالسكان.

من جهتها، قالت ميرين بينياه، سفيرة غانا لدى إيطاليا إن هذه الرحلة المباشرة الجديدة التي تديرها خطوط إيطاليا الجوية هي دليل على المصالح التجارية المتنامية بين غانا وإيطاليا، وسوف تعزز بلا شك العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بين البلدين.