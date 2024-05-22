أقيم الحدث الأخير للنسخة الرابعة من المدرسة السياسية “العيش في المجتمع” في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في روما.

و تحدث المشاركون مع سفير الولايات المتحدة لدى إيطاليا، جاك ماركل، حول مختلف القضايا المتعلقة بالجغرافيا السياسية والاقتصاد والحرب في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط وأهمية العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الندوة ستيفانو لوتشيني، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاتصالات الخارجية في بنك انتيسا سان باولو، أحد مؤسسي مبادرة التدريب التي روج لها الأساتذة بيليجرينو كابالدو، وسابينو كاسيزي، ومارسيلو بريسيتشي، وباولو بوكارديلي.

وأكد مارتشلو بريسيتشي الأمين العام للمدرسة على أهمية مثل هذا الحدث، مضيفاً: ملتزمون بتعزيز مهارات الطبقة الحاكمة المستقبلية أيضًا من خلال هذه اللحظات القيمة.

وأشار إلي أن المدرسة السياسية “العيش في المجتمع” هي مبادرة فريدة من نوعها في إيطاليا، غير حزبية وثنائية الحزبية، ولكننا كنا دائمًا واضحين بشأن موقفنا الدولي: إلى جانب الولايات المتحدة وداعمين بقوة لحلف الأطلسي”.

من جهته، رحب السفير جاك ماركيل بطلاب كلية السياسة، مؤكدا على أهمية الحوار مع الشباب وقيادي المستقبل.