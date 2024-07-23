أحيا سفير مصر لدى العاصمة الإيطالية روما بسام راضي وعقيلته وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية، الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، مساء الإثنين، وذلك بمقر السفارة بالعاصمة روما.

وحضر الفعاليات عدد كبير من رجال المجتمع والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والعديد من الصحفيين والإعلاميين من بينهم الصحفي بوكالة إيطاليا برس للأنباء ماسيميليانو بوكوليني.

كما حضر الفعاليات رموز السياسة الإيطالية وفي مقدمتهم السيناتور موريتسيو جاسباري نائب رئيس حزب فورتسا إيطاليا ونائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي.

من جهته، أكد السفير بسام راضي، خلال كلمته، على إهتمام القيادة السياسية فى مصر بأبنائها فى الخارج، مشدداً على قوة العلاقات المصرية الإيطالية والتى شهدت تطورا كبيراً.

وتطرق السفير المصري إلى الزيارات المتعددة لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلونى وإشادتها بالتعاون المصري فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير شرعية، فضلاً عن التعاون فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة البديلة.

كما أشار راضي إلى إفتتاح الخط الملاحي الذي يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستى والذى يسمح بتدفق المنتجات الزراعية والغذائية بين مصر وإيطاليا، الأمر الذي يجعل إيطاليا مركزا لتسويق المنتجات الزراعية المصرية إلى الدول الأوروبية.