في أقوى بيان لها ضد إسرائيل منذ بدء الحرب ضد حركة حماس في غزة، اتهمت وزارة الخارجية السعودية إسرائيل بارتكاب “مجازر إبادة جماعية متواصلة” من خلال استهداف “خيام اللاجئين الفلسطينيين العزل في رفح”.

وصعدت الرياض، التي كانت تجري محادثات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل اندلاع الحرب، لهجتها ضد إسرائيل مع تعثر المحادثات، مع رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات للالتزام بمسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية كجزء من المفاوضات.

وقالت الوزارة السعودية في بيانها إن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.