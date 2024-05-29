السعودية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في رفح

Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (14512475bk) Palestinians, including children, who migrated from Rafah to Deir al-Balah due to Israeli attacks wait in long lines to get clean water at the only water treatment facility in the region with canisters in their hands in khan Younes, Gaza on May 28, 2024. Palestinians wait in line for hours every day to access water. Photo by Naaman Omar apaimages Palestinians, including children, who migrated from Rafah to Deir al-Balah due to Israeli attacks, Dair El-Balah, Gaza Strip, Palestinian Territory - 28 May 2024

في أقوى بيان لها ضد إسرائيل منذ بدء الحرب ضد حركة حماس في غزة، اتهمت وزارة الخارجية السعودية إسرائيل بارتكاب “مجازر إبادة جماعية متواصلة” من خلال استهداف “خيام اللاجئين الفلسطينيين العزل في رفح”.

وصعدت الرياض، التي كانت تجري محادثات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل اندلاع الحرب، لهجتها ضد إسرائيل مع تعثر المحادثات، مع رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات للالتزام بمسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية كجزء من المفاوضات.

وقالت الوزارة السعودية في بيانها إن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE