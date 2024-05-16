استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل إلى العاصمة الصينية بكغع اليوم في أول زيارة له بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وأجرى الزعيمان محادثة واسعة النطاق حول العلاقات الثنائية التاريخية و العلاقات الاقتصادية الحالية، و النظام العالمي و الأزمات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال الرئيس الصيني إن الصين وروسيا تتفقان على أن “الحل السياسي” هو “الطريق الصحيح لحل الأزمة الأوكرانية”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف أن الجانب الصيني يأمل في استعادة السلام والاستقرار بسرعة في القارة الأوروبية وهو مستعد لمواصلة دوره البناء.

وأضاف أن بوتين أعرب من جانبه عن امتنانه “للأصدقاء والزملاء الصينيين” على “المبادرات التي ينفذونها لحل” النزاع في أوكرانيا، مضيفا أنه سيبلغ نظيره الصيني بتطورات الوضع.

كما أكد الزعيمان أيضا على “الحاجة الملحة” إلى “حل الصراع” في الشرق الأوسط على أساس “صيغة الدولتين، مع تنفيذ قرار الأمم المتحدة”.

واختار بوتين بكين لتكون أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وقال “من المنطقي أن أقوم بزيارتي الأولى للخارج إلى الصين بعد توليي رسميا منصب رئيس روسيا”. ومن الطبيعي أن تكون هناك رمزية معينة هنا، ولكن ليس ذلك فحسب”.

وأكد الرئيس الصيني أن “الصين وروسيا أظهرتا للآخرين مثالا على بناء نوع جديد من العلاقات بين الدول والعلاقات بين الجيران”.