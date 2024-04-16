الرئيس الإيراني يهدد برد واسع ومؤلم على أي هجوم يستهدف بلاده

Iranian President Ebrahim Raisi (R), shakes hands with the Doha-based political bureau chief of the Palestinian Islamist movement Hamas Ismail Haniyeh (L) at his office in Tehran. Haniyeh's visit to Tehran comes a day after a resolution adopted by the UN Security Council called for an ''immediate ceasefire'' for the ongoing Muslim holy month of Ramadan, leading to a ''lasting'' truce. Pictured: Ebrahim Raisi Ref: SPL10814318 270324 NON-EXCLUSIVE Picture by: Iranian Presidency via ZUMA Press Wire / SplashNews.com Splash News and Pictures **USE CHILD PIXELATED IMAGES OR FOOTAGE IF YOUR TERRITORY REQUIRES IT** USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 [email protected] World Rights, No Argentina Rights, No Belgium Rights, No China Rights, No Czechia Rights, No Finland Rights, No France Rights, No Hungary Rights, No Japan Rights, No Mexico Rights, No Netherlands Rights, No Norway Rights, No Peru Rights, No Portugal Rights, No Slovenia Rights, No Sweden Rights, No Taiwan Rights, No United Kingdom Rights

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، برد واسع ومؤلم على أي هجوم يضرب بلاده.

وقال رئيسي: سنرد بشكل مكثف وواسع النطاق ومؤلم على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية وكل مرتكبيه، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف الرئيس الإيراني أن الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني يشكل أساس التوتر في المنطقة.

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