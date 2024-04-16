هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، برد واسع ومؤلم على أي هجوم يضرب بلاده.

وقال رئيسي: سنرد بشكل مكثف وواسع النطاق ومؤلم على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية وكل مرتكبيه، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف الرئيس الإيراني أن الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني يشكل أساس التوتر في المنطقة.