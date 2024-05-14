أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا، التي تتمتع بموقع استراتيجي كبوابة عبور بين أفريقيا وأوروبا، أصبحت القناة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون القيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر وسط البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في “تقرير الهجرة العالمية 2024” إن هذا الطريق كان الأكثر دموية، مما أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي بين عامي 2014 و2022، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتعد هذه الشبكات مسؤولة عن أخطر طريق للهجرة في العالم، حيث سجلت عددا قياسيا من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعمل القسري والعنف الشديد.

ويرجع صعود شبكات الاتجار هذه إلى الفوضى التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 في ليبيا.