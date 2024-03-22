قال فابيو زيناني، مدير المبيعات والتسويق بالخطوط الجوية العربية السعودية في إيطاليا، إن البيانات أكثر من مريحة حيث هناك في عام 2022، نحو 20% زياده لصالح السعودية، وهو الطريق الذي نهتم به أكثر من غيره، و15% زيادة في العام الماضي، وبالنسبة لهذا العام أيضًا، يشير كل شيء إلى أنه سيكون هناك رقم مضاعف.

وأضاف زيناني، في مقابلة مع كلاوديو براكينو لمجلة إيطاليا برس ايكونومي: من إيطاليا نطير من روما وميلانو إلى جدة والرياض. مقارنة بالسنوات السابقة، هناك 8 رحلات أسبوعيًا إلى جدة، ونعمل بطائرات كبيرة تحمل على متنها 300 شخص ينتقلون يوميًا من إيطاليا إلى السعودية.

وأوضح أنه منذ عام 2019، باستثناء الفترة السيئة لجائحة كورونا، كان هناك انفتاح أمام السياحة، وهذا أمر جديد تماما بالنسبة للساحة العالمية لأنها واحدة من تلك الدول التي لم يتم اكتشافها بعد على المستوى السياحي.

وحول الاستدامة، قال زيناني: نخطط لخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20٪ من الآن وحتى عام 2030، وحتى الصفر في عام 2050. ونحن نقوم بذلك بفضل المساعدة التي نحصل عليها من شركائنا، وذلك بفضل المطارات الفعالة والوقود الحيوي. نريد أن نصبح مستدامين تمامًا.

وأشار إلى قرب وصول 30 طائرة إيرباص وهي أحدث طراز من الناحية التكنولوجية، مضيفاً: عند الحديث عن مفهوم الراحة، فإن طائرات الإيرباص التي نستخدمها حاليًا في روما تشمل 20 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و90 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية، ونقدم على متن الطائرة خيارًا من 3 وجبات في كل من الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال.

وتابع: فتحنا هذا العام المسار إلى بكين، بالإضافة إلى الطرق الأخرى الموجودة بالفعل مثل تايلاند حيث نقوم بعمل جيد للغاية، وسنغافورة، وجاكرتا، وكل جنوب شرق آسيا، وأفريقيا.