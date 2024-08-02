أظهر مكتب الإحصاء الإيطالي ايستات أنه في يونيو 2024، مقارنة بالشهر السابق، يتزايد عدد العاملين والعاطلين عن العمل ويتناقص عدد غير النشطين.

وزادت العمالة (+0.1%، أي ما يعادل +25 ألف وحدة) للرجال والموظفين الدائمين والعاملين لحسابهم الخاص، والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة ومن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا؛ إلا أنها تنخفض بين النساء، والموظفين المؤقتين، والفئة العمرية 15-24 سنة، والفئة العمرية 35-49 سنة. وارتفع معدل التوظيف إلى 62.2% (+0.1 نقطة).

وارتفع عدد الباحثين عن عمل (+1.3%، أي ما يعادل +23 ألف وحدة) لكلا الجنسين وبين الفئة العمرية 35-49 سنة، بينما ينخفض ​​بين الفئة العمرية 15-24 سنة ومن هم فوق الخمسين.

ويرتفع معدل البطالة إلى 7.0% (+0.1 نقطة)، ومعدل الشباب إلى 20.5% (+0.1 نقطة).