بأغلبية 401 صوتًا مؤيدًا، مقابل 284 صوتًا معارضًا، وامتناع 15 عن التصويت، و7 أصوات باطلة، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب أورسولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

وكتبت فون دير لاين على منصة إكس بعد إعادة انتخابها: لا أعرف كيف أعبر عن مدى امتناني لثقة جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالحي.