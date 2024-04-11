قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية الثلاثة دون تغيير، حيث ستبقى أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وعمليات إعادة التمويل الهامشية والودائع لدى البنك المركزي دون تغيير عند 4.50% و4.75% و4.00% على التوالي.

وأكدت المعلومات الجديدة بشكل أساسي تقييمه السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط. واستمر التضخم في الانخفاض، خاصة نتيجة الأداء الأكثر احتواءًا للأغذية السلع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشروط التمويل للتزال مقيدة وتستمر الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في التأثير على الطلب، مما يساهم في انخفاض التضخم.

ويعتزم مجلس المحافظين على ضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه على المدى المتوسط ​​وهو 2%. ويعتقد أن أسعار الفائدة المرجعية للبنك المركزي الأوروبي تقع عند مستويات توفر مساهمة كبيرة في عملية تباطؤ التضخم المستمرة.