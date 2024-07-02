انخفض عدد العاملين، في مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، فيما ظل العاطلون عن العمل مستقرين وازداد عدد الأشخاص غير النشطين.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ايستات انخفاض ​​معدل التوظيف (أقل 0.1%، أي ما يعادل -17 ألف وحدة) بالنسبة للرجال، والموظفين بعقود محددة المدة، والعاملين لحسابهم الخاص، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا ومن هم فوق الخمسين.

وانخفض ​​معدل التوظيف إلى 62.2% (-0.1 نقطة). واستقر عدد الباحثين عن عمل بسبب النمو بين الرجال والفئة العمرية 25-34 سنة والانخفاض بين النساء وبقية الفئات العمرية.

كما استقر معدل البطالة عند 6.8%، ومعدل الشباب يرتفع إلى 20.5% (+0.1 نقطة).

ونما عدد الأشخاص غير النشطين (+0.3%، أي ما يعادل +34 ألف وحدة) بين الرجال والنساء والفئة العمرية 15-24 سنة ومن هم فوق 50 سنة، وانخفض ​​بين الفئة العمرية 25-34 سنة مستقرا بين الفئة العمرية 35-49 سنة.