البطالة في إيطاليا مستقرة عند 6.8% في مايو

Ristrutturazioni edilizie sui palazzi del centro storico per usufruire del bonus facciata e bonus 110 % per cento . Edilizia Lavoro (ROMA - 2021-11-18, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate (FOTO REPERTORIO - 2023-02-18, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

انخفض عدد العاملين، في مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، فيما ظل العاطلون عن العمل مستقرين وازداد عدد الأشخاص غير النشطين.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ايستات انخفاض ​​معدل التوظيف (أقل 0.1%، أي ما يعادل -17 ألف وحدة) بالنسبة للرجال، والموظفين بعقود محددة المدة، والعاملين لحسابهم الخاص، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا ومن هم فوق الخمسين.

وانخفض ​​معدل التوظيف إلى 62.2% (-0.1 نقطة). واستقر عدد الباحثين عن عمل بسبب النمو بين الرجال والفئة العمرية 25-34 سنة والانخفاض بين النساء وبقية الفئات العمرية.

كما استقر معدل البطالة عند 6.8%، ومعدل الشباب يرتفع إلى 20.5% (+0.1 نقطة).

ونما عدد الأشخاص غير النشطين (+0.3%، أي ما يعادل +34 ألف وحدة) بين الرجال والنساء والفئة العمرية 15-24 سنة ومن هم فوق 50 سنة، وانخفض ​​بين الفئة العمرية 25-34 سنة مستقرا بين الفئة العمرية 35-49 سنة.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE