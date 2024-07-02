انخفض عدد العاملين، في مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، فيما ظل العاطلون عن العمل مستقرين وازداد عدد الأشخاص غير النشطين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ايستات انخفاض معدل التوظيف (أقل 0.1%، أي ما يعادل -17 ألف وحدة) بالنسبة للرجال، والموظفين بعقود محددة المدة، والعاملين لحسابهم الخاص، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا ومن هم فوق الخمسين.
وانخفض معدل التوظيف إلى 62.2% (-0.1 نقطة). واستقر عدد الباحثين عن عمل بسبب النمو بين الرجال والفئة العمرية 25-34 سنة والانخفاض بين النساء وبقية الفئات العمرية.
كما استقر معدل البطالة عند 6.8%، ومعدل الشباب يرتفع إلى 20.5% (+0.1 نقطة).
ونما عدد الأشخاص غير النشطين (+0.3%، أي ما يعادل +34 ألف وحدة) بين الرجال والنساء والفئة العمرية 15-24 سنة ومن هم فوق 50 سنة، وانخفض بين الفئة العمرية 25-34 سنة مستقرا بين الفئة العمرية 35-49 سنة.