توصل البريد الإيطالي والنقابات العمالية إلى اتفاق بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية الوطنية للموظفين غير الإداريين في البريد والتي تكون صالحة حتى 31 ديسمبر 2027.

ويمتد العقد أيضًا إلى شركات المجموعة الأخرى، بما في ذلك SDA Express Courier و Poste Logistics، حيث طبقت في السابق تخصصات تعاقدية مختلفة.

وتنص فرضية الاتفاق على زيادة في الراتب يبلغ إجماليها 230 يورو في المتوسط، والتي سيتم توزيعها على فترة صلاحية العقد، مع زيادة في الحد الأدنى للجداول بنحو 192 يورو في المتوسط.

وسيحصل موظفو البريد الإيطالي أيضًا على مبلغ إجمالي قدره 1000 يورو في المتوسط ​​في سبتمبر المقبل لمرة واحدة، كرسوم تعاقدية لعام 2024 وكدفعة مقدمة على التحسينات الاقتصادية المستقبلية.

وتشمل شروط الاتفاقية زيادة قدرها 1.26 يورو في قسيمة الوجبة اليومية وزيادة قدرها 5 يورو في المساهمة التي تدفعها الشركة للحزمة الأساسية لخطة الرعاية الصحية التكميلية.