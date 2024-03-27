البرلمان يوافق على مشروع قانون الطرق.. وسالفيني: ارتياح كبير

ROMA - Palazzo Chigi presentazione del Contratto di programma tra ministero dei Trasporti e Anas nella foto Matteo Salvini (ROMA - 2024-03-21, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم، على مشروع القانون والمقترحات المرتبطة به و الذي يتضمن تدخلات في مجال السلامة على الطرق وتفويض الحكومة لمراجعة قانون الطرق السريعة.

وعلق نائب رئيس الوزراء ووزير وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، قائلاً: هناك ارتياح كبير، مصممون على إنقاذ الأرواح، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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