وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم، على مشروع القانون والمقترحات المرتبطة به و الذي يتضمن تدخلات في مجال السلامة على الطرق وتفويض الحكومة لمراجعة قانون الطرق السريعة.
وعلق نائب رئيس الوزراء ووزير وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، قائلاً: هناك ارتياح كبير، مصممون على إنقاذ الأرواح، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
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