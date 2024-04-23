أعطى البرلمان الأوروبي، اليوم، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح ميثاق الاستقرار والنمو.

وجرى الموافقة على النص في الجزء الوقائي بأغلبية 367 صوتًا مقابل 161 وامتناع 69 عن التصويت، وفي الجزء التصحيحي بأغلبية 368 صوتًا مقابل 166 وامتناع 64 عن التصويت، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وحصل توجيه أطر الميزانية على 359 صوتًا مؤيدًا مقابل 166 صوتًا وامتناع 61 عن التصويت. من جهته، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني إنه يوم جيد يجعل ميثاق الاستقرار الخاص بنا أكثر ذكاءً.