أكد البرلمان الأوروبي الجديد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق النصر.

وقال البرلمان في مذكرة إن القرار، وهو غير ملزم وتمت الموافقة عليه بأغلبية 495 صوتا مقابل 137 صوتا وامتناع 47 عن التصويت، يحدد “الموقف الرسمي الأول للبرلمان الأوروبي المنتخب حديثا بشأن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا”.

ويؤكد النص دعم النواب المستمر لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى الحفاظ على سياسة العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا وتوسيع نطاقها، ومراقبة ومراجعة فعاليتها وتأثيرها، والمعالجة المنهجية لمسألة التهرب من العقوبات من قبل الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والأطراف الثالثة.