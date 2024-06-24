دعا بابا الفاتيكان فرانسيس مجددا المؤمنين الحاضرين خلال رسالته التبشيرية المعتادة في ساحة القديس بطرس، للصلاة من أجل السلام.
وقال البابا: نصلي من أجل السلام، وخاصة من أجل أوكرانيا المعذبة، التي تعاني كثيرًا ومن أجل فلسطين وإسرائيل وغزة وشمال الكونغو.
وأضاف البابا: لينير الروح القدس عقول الحكام ويغرس فيهم الحكمة والشعور بالمسؤولية لتجنب أي عمل أو كلمة تؤجج الصراع، والسعي بدلا من ذلك بشكل حاسم إلى حل سلمي للصراعات.
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