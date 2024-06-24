البابا فرانسيس: على الحكام ألا يؤججوا الصراعات

ROMA - 22/04/2023 Piazza San Pietro Udienza ai partecipanti di Azione Cattolica al pellegrinaggio di ringraziamento per la Beatificazione di Armida Barelli nella foto Papa Francesco Jorge Mario Bergoglio (ROMA - 2023-04-22, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس مجددا المؤمنين الحاضرين خلال رسالته التبشيرية المعتادة في ساحة القديس بطرس، للصلاة من أجل السلام.

وقال البابا: نصلي من أجل السلام، وخاصة من أجل أوكرانيا المعذبة، التي تعاني كثيرًا ومن أجل فلسطين وإسرائيل وغزة وشمال الكونغو.

وأضاف البابا: لينير الروح القدس عقول الحكام ويغرس فيهم الحكمة والشعور بالمسؤولية لتجنب أي عمل أو كلمة تؤجج الصراع، والسعي بدلا من ذلك بشكل حاسم إلى حل سلمي للصراعات.

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