احتفلت ناسو، عاصمة جزر البهاما، بيوم 25 أبريل، وذلك بحضور القنصل الفخري الإيطالي وشخصيات بارزة أخرى في الجزيرة، مع استضاف مقهى ماتيس حفلاً إيطاليًا مذهلاً.

وشهد الحفل مشاركة الدي جي العالمي روبيرتو أونوفري الذي أسعد الحضور بمختارات من الموسيقى الإيطالية.

وقال أونوفري إن مثل هذه الأمسيات تظهر الاهتمام المتزايد بالثقافة الإيطالية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.