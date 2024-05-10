وقع الاتحاد الوطني الإيطالي للحرف مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي الإيطالي، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وزيادة فرص التصدير للشركات الصغيرة.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي، داريو كوستانتيني، إن توقيع المذكرة ليس نقطة نهاية، ولكنه بداية مشروع ملموس لتوفير الفرص لأعمالنا وتعزيز التبادلات بين إيطاليا و السعودية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأقيمت الفعاليات في روما بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي كامل المنجد، وممثل وزارة الخارجية الإيطالية فابريزيو لوباسو، والسيناتورة إيلينا موريلي.