قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم، الدفعة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية.

و مساعدات الاتحاد الأوروبي تساعد في تلبية الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحاً للسلطة الفلسطينية وتدعم أجندتها الإصلاحية التي تعتبر جوهرية وذات مصداقية.

جاء ذلك بعد توقيع المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية على خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج لميزانية السلطة الفلسطينية.

من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن وجود سلطة فلسطينية قوية وإصلاحها أمر أساسي لهدفنا المشترك المتمثل في حل الدولتين.

وأكدت أن المبالغ الطارئة البالغة 400 مليون دولار تدعم أجندة الإصلاح الجوهرية وتمهد الطريق لتعافي غزة وإعادة إعمارها.